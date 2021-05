Italia, oggi vaccino e poi ritiro: la situazione degli infortunati

Al via oggi il cammino dell’Italia verso Euro2020. Gli azzurri completeranno il vaccino per poi andare in ritiro in Sardegna. Il nodo infortunati

Prende il via oggi il cammino dell’Italia di Mancini verso Euro2020. Gli azzurri per selezionati per la prima dose di vaccino oggi completeranno il ciclo per recarsi successivamente al ritiro del Forte Village in Sardegna dove venerdi 29 si giocherà l’amichevole contro San Marino.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il CT tiene d’occhio la situazione infortunati dei 33 chiamati in azzurro: da monitorare Pellegrini, Acerbi, Spinazzola e Sensi, quest’ultimo uscito ieri dal campo per un risentimento muscolare. Chi preoccupa di più è Marco Verratti alle prese con un problema al legamento collaterale del ginocchio destro.