Italia, oggi sfida a Malta: la scelta di Mancini su Tonali

Nell’Italia che questa sera sfiderà Malta ci sarà spazio dall’inizio per il centrocampista rossonero Sandro Tonali

Sandro Tonali è pronto a prendere in mano il centrocampo dell’Italia nel match di questa sera contro Malta. Dopo le difficoltà viste con l’Inghilterra soprattutto a livello fisico, il c.t. Roberto Mancini ha scelto il classe ’00 del Milan per mette chili in più alla mediana azzurra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Tonali è dunque favorito per un posto da titolare insieme a Verratti. A completare il reparto dovrebbe essere Bryan Cristante vista l’assenza di Barella e un non brillantissimo Jorginho.