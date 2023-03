Solo 25 minuti per Tonali: ecco la pagella della Gazzetta dello Sport

Solo 25 minuti per Tonali: scelta poco condivisibile come l’assenza di Locatelli. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport

Sandro Tonali, nella gara di ieri tra Italia e Inghilterra, è partito dalla panchina e ha giocato solamente i venticinque minuti finali. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport sul centrocampista rossonero:

6.5 – Tonali in panchina non si capisce (come Locatelli fuori). Dà il triplo di spinta, energia e costruzione. Dà profondità, recupera palloni. Oggi deve essere un titolare.