Israele Italia LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Le ultimissime

Alle 20:45, l’Italia, guidata da Gennaro Gattuso, tecnico ex Milan si sfideranno contro Istraele per le qualificazioni ai Mondiali. Solo la prima classificata si assicurerà un posto diretto al Mondiale, mentre la seconda dovrà affrontare i temuti playoff. Inseriti nel Gruppo I, gli Azzurri dovranno confrontarsi con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Israele Italia 4-5: sintesi

Si parte!

3′ Occasione Biton – Subito una chance per Israele! Imbucata per l’attaccante, che salta Donnarumma e calcia a porta sguarnita ma trova il salvataggio sulla linea di Bastoni.

5′ Autogol Donnarumma ma è tutto fermo – Esce male il portiere respingendo ma buttando il pallone direttamente in porta. Tutto fermo però per una carica subita dal portiere azzurro.

16′ ISRAELE IN VANTAGGIO – Clamorosa ingenuità degli Azzurri che non sono scesi in campo. Altra grande azione dei padroni di casa che mettono in mezzo dove arriva Locatelli che in scivolata la manda nella propria porta.

21′ Retegui arriva al tiro – L’attaccante avanza ma poi Dasa devia in angolo

26′ ISRAELE A UN PASSO DAL 2-0 – Dalla punizione nasce l’ennesima occasione per Israele con Peretz che colpisce sull’esterno della rete.

30′ TRAVERSA DI LOCATELLI – Acrobazia in area di rigore del capitano della Juve che colpisce la traversa.

40′ KEAN PAREGGIA – Combinazione con Retegui e grande tiro di Kean, posizionamento sbagliato del portiere e gli Azzurri pareggiano.

48′ – Termina un primo tempo abbastanza sofferto, Gattuso ringrazia Kean

45′ – Comincia il secondo tempo

48′ KEAN VICINO ALLA DOPPIETTA – Grande tiro dell’attaccante ma questa volta Peretz si supera e devia in angolo

51′ PERETZ MANDA AVANTI ISRAELE – Ancora passivi gli Azzurri. Grande tiro di Peretz che gela Donnarumma.

53′ ANCORA MOISE KEAN – Doppietta e reazione immediata. Dormita degli israeliani ma va bene così

58′ POLITANO, SIAMO AVANTI NOI – L’Italia segna con un grande gol di Politano su contributo di Retegui nell’ennesima sponda

68′ – Gattuso lancia Orsolini e Frattesi per Politano e Barella

71′ Grande occasione per Retegui – Colpo di testa che finisce sopra la traversa

73′ ISRAELE VICINO AL PAREGGIO – Due grandi occasioni in pochi minuti, gli Azzurri tremano

75′ ANCORA ISRAELE MOLTO PERICOLOSO – Salvataggio sulla linea di Locatelli dopo l’uscita di Donnarumma

81′ RASPADORI ENTRA E SEGNA – Giocata negli spazi stretti con Frattesi che la passa all’attaccante che non sbaglia. Grande azione fatta partire da Cambiaso

86′ INCREDIBILE, AUTOGOL DI BASTONI – Tiro potente e il difensore dell’Inter devia in rete clamorosamente

90′ NON CI SONO PIÙ PAROLE – Ennesima dormita difensiva e Israele pareggia una partita incredibile. Peretz la spedisce in rete

91′ COSA STA SUCCEDENDO, L’ITALIA È AVANTI – Tiro di Tonali, erroraccio della difesa di Israele ma l’Italia è avanti

98′ – Finisce qui, tre punti pesantissimi per gli Azzurri di Gattuso

Israele Italia 4-5: risultato e tabellino

16′ AUG Locatelli, 40′ Kean, 52′ Dor Peretz, 53′ Kean, 58′ Politano, 81′ Raspadori, 86′ AUG Bastoni, 90′ Perez, 91′ Tonali

Israele (4-2-3-1) – Da.Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disposizione: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.



Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.