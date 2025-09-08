Israele Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso per la partita in programma questa sera. Le ultimissime notizie

Il Commissario Tecnico dell’Italia ex Milan, Gennaro Gattuso, ha sciolto gli ultimi dubbi e ha optato per un 4-3-3 per la sfida contro Israele. Un modulo che si distingue per il suo equilibrio, dopo il super offensivo 4-2-4 visto contro l’Estonia.

La formazione ufficiale dell’Italia

La Nazionale scende in campo con Gianluigi Donnarumma tra i pali. La linea difensiva a quattro è composta da Giovanni Di Lorenzo a destra e Federico Dimarco a sinistra, con la coppia centrale formata da Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni. La scelta di Mancini al posto di Calafiori è una delle novità rispetto alle recenti uscite. A centrocampo, le chiavi del gioco sono affidate a Manuel Locatelli nel ruolo di regista, affiancato dalle mezzali Nicolò Barella e Sandro Tonali. In attacco, il tridente è composto da Matteo Politano, Mateo Retegui e Moise Kean. Non è in lista, invece, Mattia Zaccagni, che non è al meglio della condizione fisica e per questo non figura tra i convocati. Questo modulo ibrido è stato pensato per trasformarsi in 3-5-2 in fase offensiva, con Politano che si abbasserà sulla linea dei centrocampisti e Dimarco che potrà avanzare lungo la fascia.

Le scelte di Israele

Anche il CT di Israele, Ben Shimon, ha confermato il suo undici titolare, schierando la squadra con il suo consueto 5-4-1, un modulo pensato per garantire grande solidità difensiva e sfruttare le ripartenze. Tra i pali c’è Daniel Peretz, protetto da una linea a cinque formata da Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias e Revivo. A centrocampo, i quattro titolari sono Biton, E. Peretz, Gloukh e Solomon. L’unica punta, il riferimento offensivo della squadra, è Turgeman, che ha vinto il ballottaggio con Baribo. Un’attenzione particolare dovrà essere posta su Gloukh, giovane talento dell’Ajax che ha già dimostrato grandi qualità.