Inzaghi su Ibra: «Eravamo grandi amici, volevamo giocare insieme a tutti i costi»

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del passato condiviso insieme al Milan

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 in casa del Parma. Tra i vari argomenti toccati, il tecnico del Benevento ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

«Ibrahimovic è uno che pretende tanto, ma a me piacciono i calciatori che trascinano il gruppo e si allenano seriamente. Poi lui ti fa vincere le partite. Io non lo soffrivo tanto, eravamo grandi amici, volevamo a tutti i costi giocare assieme. È stato un grande rammarico quello di non aver potuto giocare molto con lui per via degli infortuni».