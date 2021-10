Inzaghi si gode Calhanoglu: «Sono molto soddisfatto di lui, ecco perché»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le parole del tecnico

SASSUOLO – «Sarà una partita non semplice, è la settima partita in 20 giorni quindi c’è un po’ di fatica mentale e fisica. Il Sassuolo gioca un buon calcio, ha ottime individualità quindi ci vorrà la vera Inter per fare un risultato positivo».

CALHANOGLU – «Sono molto soddisfatto di lui, è un ottimo calciatore che abbina qualità e quantità. Ho tanti calciatori in quel ruolo, la panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all’Atalanta, contro la Dea mi è piaciuta. Ho tanti centrocampisti che stanno bene, di volta in volta posso fare delle scelte diverse».

