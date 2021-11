Inzaghi è sicuro:  «Champions League? Non siamo distratti dal derby»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match contro lo Sheriff, soffermandosi anche sul derby contro il Milan di domenica

PARTITA – «Sarà una partita importantissima perchè sono primi. Sarà decisiva e dovremmo affrontarla nel migliore dei modi».

FATTORE CAMPO – «Il fattore campo aiuterà tantissimo loro. Siamo qui, il campo è bello e noi dovremo fare una partita da vera Inter».

LAUTARO – «La squadra ha dato continuità, giocando partite importanti. Le ultime quattro sono state tre vittorie e un pareggio. Da Lautaro mi aspetto una grande gara come da tutti gli altri».

DERBY DISTRAZIONE – «Non sarà una distrazione il Derby. Sappiamo cosa rappresenta per i tifosi e per la società ma noi dobbiamo concentrarci su domani».