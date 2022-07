Inzaghi: «Il Milan parte avanti, ma l’Inter ha l’obbligo di vincere sempre». Le dichiarazioni del tecnico

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal raduno nerazzurro.

OBIETTIVO – «L’obiettivo è vincere, non ci nascondiamo. Partiamo dietro al Milan come logico, visto che sono campioni d’Italia. Ma noi lotteremo, come altre 5-6 squadre. Vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso: non sarà semplice ma siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di vincere sempre. C’è il rammarico di non aver vinto il campionato pur avendo fatto 84 punti, che in 5 tornei su 6 vuol dire vittoria alla fine. Speriamo questa sia la volta buona. Siamo completi per giocarcela su tutti i fronti. Dobbiamo sostituire Ranocchia, la società è già al lavoro. La pressione? La vivo serenamente, so di avere grandissime responsabilità».