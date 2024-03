Pippo Inzaghi, l’ex Milan vicino al ritorno in Serie A! Ecco in quale panchina si potrebbe sedere dopo l’esonero dalla Salernitana

Vicinissimo il ritorno di Filippo Inzaghi in Serie A. L’ex attaccante e allenatore del Milan, sarebbe ad un passo dal tornare su una panchina nella massima serie italiana, dopo essere stato esonerato dalla Salernitana solo poco tempo fa.

Come riferisce TMW, l’avventura di Liverani alla Salernitana sarebbe già giunta al capolinea. Il club campano starebbe pensando di richiamare proprio l’ex attaccante rossonero per guidare la squadra (attualmente ultima in classifica) in questo finale di stagione.