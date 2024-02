Inzaghi via dall’Inter senza lo scudetto? Il sostituto è un ex Milan! L’INCREDIBILE retroscena

Arriva una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina dell’Inter nel caso Inzaghi non vinca lo scudetto. Il sostituto è un ex Milan

Nel caso in cui Simone Inzaghi non dovesse vincere lo scudetto quest’anno potrebbe salutare la panchina dell’Inter. E il sostituto sarebbe un ex Milan. A parlare di tale ipotesi è il giornalista Fabio Santini ai microfoni di TV Play:

LE PAROLE – «Rinnovo di Allegri? Si sta ragionando in base ai suoi grandi risultati. Allegri ha il sogno di vincere lo Scudetto e di andarsene dalla Juve. Se il campionato dovesse vincerlo la Juve, Inzaghi salterebbe e sulla panchina dell’Inter potrebbe arrivare anche lo stesso Allegri, visto che c’è anche il suo grande amico Marotta».