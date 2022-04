Inzaghi a Mediaset: «Grande gioia, ora il campionato»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria contro il Milan: le dichiarazioni a Mediaset

Simone Inzaghi ha parlato a Mediaset nel post partita di Inter-Milan:

ANALISI: «Penso che i ragazzi siano stati fantastici, abbiamo giocato un derby di intelligenza e di tattica. Volevamo questa finale, questa era una gara importantissima che valeva un posto di prestigio e siamo riusciti a vincere. Lavoriamo dall’8 luglio, sappiamo il nostro percorso quale sia stato, abbiamo vinto la Supercoppa e tra venti giorni avremo un’altra finale. Ora abbiamo questo finale di campionato da fare nel migliore dei modi»

PRIMAVERA TOSTA: «Siamo stati bravi a rimanere lucidi, abbiamo fatto un mese e mezzo molto impegnativo, con una finale di coppa e la Champions. Abbiamo speso tanto tutti quanti, abbiamo incassato ma siamo rimasti lucidi. Abbiamo un finale di campionato da fare, sappiamo che dobbiamo inseguire ma vogliamo lottare fino alla fine su tutti i fronti»

PARCO ATTACCANTI: «Penso che ho cinque attaccanti che stanno bene, l’allenatore ogni giorno deve prendere tante decisioni. I cinque cambi mi hanno fatto vincere la Supercoppa, poi con il Milan invece si è aperto un dibattito sui cambi di Inzaghi che è durato per un mese e mezzo. Ho ascoltato le critiche costruttive, ad un certo punto eravamo favoriti, poi tagliati fuori, abbiamo visto che sarà un campionato combattuto fino alla fine»

RECUPERO: «Abbiamo avuto quattro giorni dopo Spezia dove abbiamo lavorato tanto anche al video. I derby di campionato gli abbiamo giocati molto bene ma non siamo stati premiati. Quello all’andata siamo stati meno lucidi, abbiamo lavorato su entrambi le fasi perché sapevamo che il Milan poteva far male in tanti modi. Mi fa enormemente piacere per questi tifosi meravigliosi, abbiamo dato loro una grande soddisfazione, non facevamo una finale dal 2011 con il Palermo. Siamo lì, vogliamo lottare e siamo in corsa su tutto. Questi tifosi ci aiuteranno, anche sabato, saranno tutte gare difficili fino alla fine».