Silvio Berlusconi racconta come ha vissuto la magica notte di Atene che vide il Milan trionfare 4-0 contro il Barcellona

Interviste storiche: Silvio Berlusconi racconta la sua personalissima esperienza nell’indimenticabile notte di Atene che ha permesso al Milan di laurearsi campione d’Europa contro il quotatissimo Barcellona allenato da Cruijff:

«Una partita strana, vissuta nelle aule del Senato con un occhio ai senatori e un orecchio alle vicende della partita. I primi gol di Massaro, la prodezza straordinaria di Savicevic che mi fu raccontata da un commesso della Camera e poi l’ultimo gol di Desailly. Infine la celebrazione di un successo che era duplice: successo sul campo di Atene e in quello romano nella speranza di proseguire nella strada delle affermazioni. Purtroppo in politica le cose non sono come nel calcio». Quella sera il Milan batté 4-0 il Barcellona nonostante le “pesanti” assenze di Franco Baresi e Alessandro Costacurta laureandosi per la quinta volta miglior squadra del continente.