Inter Udinese 1-2: Atta gela San Siro, prima sconfitta per Chivu. Il resoconto del match

Inter Udinese 1-2: i nerazzurri di Chivu cadono a sorpresa a San Siro. Decide un gol di Atta nel primo tempo. Il resoconto del match

Una sconfitta clamorosa, un esito che nessuno si aspettava. L’Inter, favorita e reduce da un’ottima prima giornata, si arrende a San Siro per 1-2 contro un’Udinese tenace e determinata. La squadra friulana, allenata da un brillante Kosta Runjaic, conquista la sua prima vittoria in campionato e infligge ai nerazzurri il primo ko stagionale. Una partita intensa e sorprendente, giocata per il secondo turno di Serie A, che ha visto i bianconeri capaci di ribaltare il risultato e difendersi con ordine fino al fischio finale.

Da 1-0 a 1-2, la rimonta dell’Udinese

Il primo tempo è stato caratterizzato da un’Inter molto propositiva, che ha cercato subito il vantaggio con azioni pericolose di Bastoni, Thuram e, in particolare, Dimarco sulla sinistra. Il gol del vantaggio arriva al 17′ grazie a un colpo di testa di Dumfries, bravo a inserirsi sul secondo palo dopo una combinazione vincente tra Lautaro Martinez e Thuram. Ma la gioia dei tifosi nerazzurri dura poco. Al 25′, lo stesso Dumfries tocca la palla con la mano in area di rigore dopo un colpo di testa di Bertola. L’arbitro, richiamato dal VAR, concede il calcio di rigore. Al 29′, Davis realizza in maniera impeccabile, segnando l’1-1. L’episodio galvanizza l’Udinese, che comincia a prendere campo e al 40′ trova addirittura il gol del sorpasso con Atta, che sfrutta al meglio un’incertezza della difesa interista, in particolare di Bisseck, e batte il portiere Sommer. Il primo tempo si chiude così con l’incredibile vantaggio dei friulani, lasciando un’Inter confusa e un San Siro ammutolito.

L’assedio nerazzurro non ha funzionato

Nella ripresa, l’Inter alza il ritmo del gioco, provando a spingere con forza e creando numerose occasioni da gol. Lautaro illumina con un tocco magico per Calhanoglu, che sfiora il palo. Thuram manca il bersaglio di testa e Dimarco trova il gol del pareggio con un tiro potente, ma la sua rete viene annullata dal VAR al 57′ per un fuorigioco di Thuram. Il tecnico Chivu inserisce nuove forze fresche e si gioca il tutto per tutto schierando ben quattro attaccanti. Tuttavia, tutti i tentativi nerazzurri si infrangono contro la solida difesa dell’Udinese e un attento portiere, Sava. Nonostante l’assedio finale, i bianconeri resistono fino al 96′ e portano a casa una vittoria storica. L’Inter rimane a mani vuote davanti al proprio pubblico, subendo una sconfitta che fa male e che deve far riflettere.

