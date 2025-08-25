Inter Torino 5-0: partenza travolgente di Chivu all’esordio a San Siro. Il resoconto del match

Inter Torino 5-0: i nerazzurri travolgono i granata nell’esordio a San Siro e rispondono al Napoli di Conte. Il resoconto del match

La nuova stagione di Serie A non poteva cominciare in modo migliore per l’Inter di Christian Chivu. In una giornata di festa, i nerazzurri hanno travolto un Torino apparso fin da subito in difficoltà, vincendo per 5-0 in un San Siro che, nonostante tutto, ha risposto presente. L’unica nota stonata è stata l’assenza della Curva Nord, che ha scelto di restare fuori dallo stadio per protestare contro le recenti politiche della società, lasciando un vuoto che si è fatto sentire, ma che non ha minimamente intaccato la prestazione superba della squadra.

Il match si è messo subito sui binari giusti per l’Inter, con Alessandro Bastoni che ha sbloccato il risultato al 18′. Il difensore ha approfittato di una mischia in area per insaccare il pallone alle spalle del portiere granata Israel, mettendo in discesa una partita che l’Inter ha dominato dall’inizio alla fine. Il Torino di Marco Baroni, schierato con un 4-3-3, non è mai riuscito a creare pericoli concreti, subendo la superiorità tecnica e fisica dei padroni di casa.

L’attacco nerazzurro, guidato da una coppia ormai rodata come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ha fatto la differenza. Proprio Thuram è stato il protagonista assoluto del primo tempo, siglando il raddoppio al 36′ con una giocata di pura potenza. Un gol che ha messo la parola fine al primo tempo, con i nerazzurri che andavano negli spogliatoi con un meritato 2-0. Al rientro in campo, non c’è stata storia. Al 52′ è stato il turno del capitano e leader tecnico dell’Inter, Lautaro Martinez, che ha trovato la via del gol su assist di un ispiratissimo Sucic, che ha saputo non far rimpiangere Frattesi, rimasto in panchina.

Nonostante il risultato già ampiamente acquisito, i ragazzi di Chivu non hanno mollato la presa. Al 62′ Thuram ha firmato la sua doppietta personale, dimostrando una sintonia perfetta con il reparto offensivo e confermando di essere in stato di grazia. La festa nerazzurra si è conclusa al 72′ con la rete del subentrato Bonny, che ha fissato il punteggio sul 5-0, regalando la prima gioia ai tifosi e mandando un chiaro segnale al campionato. La forza della panchina si è dimostrata vincente anche in questo caso, con i cambi che hanno permesso all’Inter di continuare a spingere sull’acceleratore.

Nel frattempo, il calciomercato continua a muoversi. Il Milan ha un nuovo volto per la dirigenza, con Tare che è il nuovo DS rossonero, e una nuova guida tecnica, con Massimiliano Allegri come allenatore. I rossoneri si preparano a rispondere a questo inizio travolgente dell’Inter, con una sfida che si preannuncia avvincente, non solo sul campo, ma anche fuori.