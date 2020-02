Inter, Sensi: «Voglio essere al 100% per il derby. Sto vivendo al campo»

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Sensi. Il regista neroazzurro, dopo tanti acciacchi, sta lavorando duro per esserci nel derby

Ieri durante un evento organizzato dal suo sponsor tecnico, Stefano Sensi ha parlato del derby e della sua preparazione in vista del derby. Sensi che è stato soffiato proprio ai rossoneri nello scorso mercato estivo, ha tanta voglia di essere presente in questa partita speciale. Ecco le sue dichiarazioni:

«Sto bene, sto lavorando per essere al 100% contro il Milan. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Ho sofferto nello stare fuori, questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra e di fare parte delle vittorie. Sono cose che fanno parte del nostro mestiere e bisogna affrontarle. Quando hai questi infortuni, vai alla ricerca della causa. Passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronti per il derby.»