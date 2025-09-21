Inter Sassuolo 2-1: vittoria sofferta dei nerazzurri, Chivu riparte anche in campionato. Il resoconto del match

Inter Sassuolo 2-1: i nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato, tornano alla vittoria a San Siro

Nel posticipo serale della quarta giornata di Serie A, l’Inter di Cristian Chivu ritrova finalmente la vittoria che mancava in campionato dalla giornata d’esordio. A San Siro, i nerazzurri superano a fatica il Sassuolo, neopromosso ma tutt’altro che arrendevole, con il risultato finale di 2-1. Un successo sofferto, ma fondamentale per il morale e per la classifica, che permette all’Inter di Chivu di non perdere terreno dalle posizioni di vertice.

Il match si sblocca già nel primo tempo, grazie a una rete del solito, decisivo Federico Dimarco. Il terzino sinistro, tra i più in forma in questo inizio di stagione, sfrutta al meglio un’azione corale per battere il portiere del Sassuolo e portare in vantaggio i padroni di casa. Nonostante l’iniziale vantaggio, l’Inter non riesce a chiudere la partita e il Sassuolo si dimostra una squadra insidiosa, capace di creare pericoli in contropiede. La squadra di Chivu, pur mantenendo il controllo del gioco, fatica a trovare il raddoppio e il risultato rimane in bilico per gran parte della ripresa.

A circa dieci minuti dalla fine della partita, la svolta: un’azione rocambolesca in area del Sassuolo si conclude con l’autogol sfortunato di Muharemovic, che spedisce il pallone nella sua porta e regala all’Inter il 2-0. Un sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri, che sembrano poter festeggiare una vittoria ormai certa. Tuttavia, l’euforia dura pochissimo. Solo un minuto dopo, il Sassuolo non demorde e trova il gol che riapre i giochi con Walid Cheddira. L’attaccante dei neroverdi, con un’azione personale, supera la difesa interista e trafigge la porta di Sommer, riportando il risultato sull’2-1 e gettando un’ombra di ansia negli ultimi minuti di gioco.

Nonostante il brivido finale, l’Inter tiene duro e porta a casa una vittoria importantissima, che le permette di rilanciarsi in campionato. Il Sassuolo, pur sconfitto, esce a testa alta da San Siro, dimostrando di poter competere con le “grandi” del nostro campionato. Si tratta di un successo che dà fiducia all’ambiente nerazzurro, che ora guarda alle prossime sfide con rinnovato ottimismo.

La vittoria dell’Inter, come noto, arriva in un momento cruciale per la Serie A, dove il Milan di mister Massimiliano Allegri, con il direttore sportivo Tare sempre molto attivo sul mercato, continua a duellare per la vetta. Questo risultato dimostra come il campionato sia più che mai aperto e combattuto, con ogni punto che può fare la differenza. L’Inter di Chivu, con questa vittoria, si rilancia nella corsa scudetto, pronta a dare battaglia a tutte le altre pretendenti.