Inter Milan: Tomori verso la panchina. La probabile formazione rossonera

Oggi Inter e Milan in campo per il derby di San Siro: le possibili scelte di Stefano Pioli per la stracittadina

Inter e Milan si giocano oggi una fetta importante di stagione nel derby della Madonnina. Stefano Pioli arriva a questo match con le ormai consuete defezioni di formazione che lo costringeranno a qualche scelta obbligata.

Prima fra tutte l’assenza dal primo minuto di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha recuperato in tempi record, ma come confermato dal tecnico in conferenza stampa, difficilmente partirà titolare. La difesa sarà dunque composta da Romagnoli e Kalulu, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

Confermata invece la mediana Bennacer-Tonali con Kessiè alzato in trequarti a discapito di Brahim Diaz. Con l’intoccabile Leao a sinistra, l’unico dubbio è sulla catena di destra dove Messias sembra in vantaggio su Saeleamaekers. Out Ibrahimovic e Rebic, sarà Giroud la punta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Leao, Kessiè, Messias; Giroud.