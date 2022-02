ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ottima la prestazione di Kalulu ieri sera, nel Derby di Milano giocato da Inter e Milan.

Il difensore rossonero non si è fatto notare solo per le chiusure difensive, come riportano i dati condivisi dal Milan sul sito ufficiale: «Pierre Kalulu è stato il rossonero con più passaggi positivi (55).»