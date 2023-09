Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan. Oggi Giroud è tornato a lavorare in gruppo, il suo messaggio social

Pericolo scongiurato. In questi giorni Giroud aveva tenuto in apprensione il Milan in vista del derby contro l’Inter dopo l’infortunio alla caviglia in Nazionale. Oggi però dopo due sessioni di lavoro a parte il francese è tornato a lavorare in gruppo.

Sui propri social ha manifestato tutta la sua gioia per l’occasione