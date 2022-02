Inter Milan, battaglia tra numeri 1: Maignan contro Handanovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha condiviso alcuni dei duelli che potrebbero rivelarsi decisivi questa sera, nel Derby contro l’Inter.

Tra i portieri di questo campionato con almeno cinque apparizioni, Handanović (79%) e Maignan (75%) sono due dei tre con la miglior percentuale di parate (tra loro Ospina, 77%). Ci si aspettano spettacolo ed emozioni, magari tanti gol ma in ogni caso la gara la potranno decidere loro. Chissà. Basti ricordare la prova di Tătărușanu all’andata, quando ipnotizzò Martínez e tenne a galla il Diavolo. Primo Derby e polso ok per Mike, ennesimo per Samir che supererà Silvio Piola nella classifica dei più presenti (finora 537 volte a testa) nella storia della Serie A. Difficile prevedere un clean sheet, probabile avere un grande lavoro da fare tra i pali. Un affascinante incrocio a distanza fra esperti del ruolo che proveranno a chiudere la porta a chiave, esaltandosi nel momento della massima pressione.