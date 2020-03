Inter, Marotta: «Porte chiuse? Unico strumento per finire il campionato»

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato la scelta di procedere con la Serie A a porte chiuse

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato al termine del Consiglio di Lega Serie A, commentando la scelta di andare avanti con il campionato a porte chiuse. Questo il suo parere a riguardo:

«Le porte chiuse potrebbero essere l’unico strumento per poter portare a termine il campionato alla luce di quelle che sono le restrizioni che giustamente il Governo ci sta indicando. È stata ricreata la giusta armonia in un momento di grande difficoltà per il paese, serve prendere coscienza. Il tentativo è portare a termine il campionato con la massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo, ma come vedere lo scenario cambia continuamente e siamo attesa di un nuovo decreto governativo. Quello delle porte chiuse potrebbe essere l’unico strumento per portare a termine il campionato alla luce dell’emergenza. Il consiglio ha ratificato la proposta delle venti società di riprendere le partite sospese, questa è la soluzione della Lega. C’è uno slot differente tra il fine settimana, con le partite sospese, poi sarà la Lega a comunicare le date. Juventus-Inter? Domenica o lunedì».