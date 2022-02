Inter Liverpool, il filo Reds che unisce l’immaturità nerazzurra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Liverpool ha costretto il popolo nerazzurro a un brusco risveglio in Champions League: al ritorno ci vorrà un miracolo sportivo

La fredda serata di Inter Liverpool rischia di aver segnato definitivamente la Champions League di Dzeko e compagni. Il sogno di mettere in dubbio un pronostico chiuso o giù di lì svanito nel giro di una decina di minuti scarsi. Il doppio flash siglato da Firmino e Salah ha riportato bruscamente alla realtà di una superiorità chiara e indiscutibile.

Da più voci si udirà di una compagine nerazzurra uscita a testa alta dalla sfida impossibile del Meazza. E in buona parte è vero, perché per settanta minuti e oltre la partita è stata in equilibrio, anzi, erano stati proprio i campioni d’Italia ad avvicinarsi maggiormente al gol e meritare qualcosina di più.

