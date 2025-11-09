Inter Lazio 2-0: Chivu aggancia la Roma in testa alla classifica grazie a Lautaro Martinez e Bonny

Inter Lazio 2-0: i nerazzurri agganciano la Roma in testa alla classifica grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny: il resoconto del match

L’Inter ha superato la Lazio con un netto 2-0 a San Siro, un risultato che lancia i nerazzurri al comando della classifica, a 24 punti, in coabitazione con la Roma.

Il vantaggio interista è arrivato subito al 4° minuto con il capitano Lautaro Martínez, che ha insaccato di collo esterno. La Lazio ha provato a reagire, ma l’Inter ha sfiorato più volte il raddoppio.

Il secondo gol è arrivato al 62′: Carlos Augusto ha recuperato palla, innescando un’azione verticale rifinita da Dimarco e conclusa da Bonny, che ha appoggiato in rete da pochi metri. Nonostante un gol annullato per mano di Dimarco e una traversa colpita da Mario Gila, l’Inter ha gestito il finale, ottenendo l’ottava vittoria in campionato e superando il Milan. La Lazio resta ferma a 15 punti.