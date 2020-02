Inter, Eriksen: «A 15 anni feci un provino con il Milan»

Il nuovo acquisto nerazzurro Christian Eriksen rivela un interessante retroscena riguardante il Milan e la sua giovinezza

Crhistian Eriksen, nuovo acquisto dell’Inter, ha rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di aver sostenuto un provino con il Milan all’età di 15 anni. Queste le sue parole a riguardo:

«Volai da Odense a Milanello, per due giorni. Provai con la Primavera. Tornando, dentro di me pensavo ‘vado o non vado?’, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club».