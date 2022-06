Inter, cresce la fiducia per il ritorno in prestito di Lukaku. La prossima settimana decisiva, al Chelsea piace Dumfries

Dopo giorni di incertezza e valutazioni sparse è arrivata l’apertura del Chelsea a un prestito di Lukaku, e il fatto che non sia gratuito non spaventa più l’Inter. Ma, contestualmente, il club inglese ha pure manifestato interesse per un giocatore della rosa di Inzaghi: Denzel Dumfries, l’olandese di fascia, che ha corsa e fisico per fare un figurone pure in Premier.

l problema si annida nella valutazione del prestito e del valore che gli inglesi danno a Dumfries: 25 milioni circa, troppo pochi per l’Inter che vuole, sì, riportare a Milano il figliol prodigo belga, ma non intende offrire in saldo l’argenteria. La prossima settimana sarà quella decisiva per far sparire un po’ di nebbia che ancora circonda l’operazione: o accelerata definitiva, con conseguente sbarco del belga a Milano da trionfatore, o fine del sogno di Romelu.