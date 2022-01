Inter, allenamento in vista del Derby con il Milan: il report

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il report, pubblicato dall’Inter, dell’allenamento odierno con vista al Derby contro il Milan

Il report, pubblicato dall’Inter, dell’allenamento odierno con vista al Derby contro il Milan:

«APPIANO GENTILE – Prosegue il lavoro della squadra nella settimana della quarta sosta del Campionato per gli impegni delle Nazionali. I nerazzurri che hanno chiuso la striscia di partite precedenti con il successo contro il Venezia, torneranno in campo sabato 5 febbraio alle 18:00 per il #DerbyMilano. Oggi il gruppo, senza i giocatori convocati dalle rispettive selezioni, si è ritrovato al Centro Sportivo Suning per continuare la preparazione».