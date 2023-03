Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia

ITALIA – «E’ il tipo di partite che bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questa squadra ha già battuto diversi record: l’Italia sarà molto motivata, è una squadra molto forte anche se non s’è qualificata al Mondiale».

NAPOLI – «Sono contento di essere qui. La storia calcistica in questa città è molto ricca, il Napoli è una squadra fantastica e vincerà il campionato. E sarà in lizza anche per la vittoria della Champions League».