Infortunio Tomori, clamoroso retroscena sull’inglese svelato da Massimiliano Allegri: non se lo aspettava nessuno, tifosi increduli

Infortunio Tomori, spunta il clamoroso retroscena: Allegri ha spiegato come l’inglese abbia giocato spesso con acciacchi fisici

Fikayo Tomori è in forte dubbio per la gara casalinga di domani sera a San Siro contro la Roma a causa del problema al ginocchio rimediato nell’ultima partita contro l’Atalanta.

Il Milan e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo perché, «per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni». Tuttavia, il difensore inglese «difficilmente potrà essere a disposizione di Max Allegri contro i giallorossi».

Infortunio Tomori, il retroscena rivelato da Allegri

Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha fornito un aggiornamento in conferenza stampa, svelando un interessante retroscena sul carattere e la tenacia del suo difensore.

Nel fare il punto sull’infermeria, Allegri ha dichiarato: «Leao sta bene. Tomori difficilmente ci sarà, anche se per fortuna sono stati esclusi problemi importanti». Poi, ha aggiunto la rivelazione sul suo spirito di sacrificio: «Ha giocato anche da infortunato altre volte».

Questa confessione sottolinea la grande dedizione e la resistenza fisica di Tomori, un elemento cruciale della difesa rossonera che ha dimostrato più volte di stringere i denti per la squadra.

Allegri ha poi completato il quadro infortunati: «Pulisic dovrebbe esserci a Parma, mentre Rabiot è difficile. Vediamo se ci sarà Gimenez o se tornerà a Parma. Estupinan è ok, Jashari ha fatto un solo allenamento, quindi difficile che sarà in panchina domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI