Infortunio Tomori, allarme in casa Milan? Esami nelle prossime ore, cosa filra sulle condizioni dell’inglese. Le ultime

Piccola, ma significativa, tegola in casa Milan all’indomani della partita giocata a Bergamo. L’attenzione dello staff medico del Diavolo si è subito concentrata sulle condizioni di Fikayo Tomori, il roccioso difensore centrale inglese, pilastro insostituibile della retroguardia di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che ha raccolto le redini della squadra su forte spinta del Direttore Sportivo Igli Tare.

🔍 Tomori Sotto Osservazione: Il Ginocchio Preoccupa

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrale del Chelsea avrebbe lasciato lo stadio ieri sera con il ginocchio leggermente gonfio. Un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare il campanello d’allarme, sebbene, come specificato dal giornalista, non ci sia un eccessivo allarmismo in merito alla gravità dell’infortunio.

Peppe Di Stefano, Sky Sport.

Prossimo Passo: Esami strumentali nelle prossime ore.

Gli esami strumentali, verosimilmente una risonanza magnetica, saranno dunque l’atto dovuto per escludere qualsiasi lesione strutturale e determinare l’esatta entità del problema. La speranza è che si tratti solo di una forte contusione o di un trauma non grave che non comprometta la sua presenza nel prossimo fondamentale match dei rossoneri.

🛡️ Difesa a Rischio in Vista del Big Match con la Roma

La potenziale assenza del difensore inglese rappresenterebbe un serio problema per l’allenatore Allegri. Tomori è l’uomo di riferimento per l’impostazione difensiva e la sua velocità è essenziale per coprire gli spazi in caso di difesa alta.

Tutta la dirigenza del Milan – dal DS Tare al tecnico Allegri – attende con ansia il referto medico, specialmente in vista del prossimo big match di campionato: domenica sera, il Diavolo ospiterà a San Siro la Roma di Daniele De Rossi, in una gara che si preannuncia già decisiva per le zone alte della classifica.

Se il problema dovesse risultare più serio del previsto, Allegri sarebbe costretto a rivedere i suoi piani tattici, affidandosi presumibilmente a soluzioni di emergenza in attesa del pieno recupero del suo forte difensore centrale. La sua partecipazione contro i giallorossi al momento non è in discussione, ma le prossime ore saranno cruciali per avere una chiarezza definitiva.