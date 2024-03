Infortunio Sommer, il portiere salta il derby col Milan? Cosa è successo allo svizzero

Infortunio Sommer, tegola per l’Inter in vista del derby contro il Milan del 22 aprile: lo svizzero out per la stracittadina

Tegola in casa Inter. Dopo l’infortunio di De Vrij, anche il portiere Yann Sommer è stato costretto a lasciare il campo durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera.

Sommer, protagonista di una serie di prestazioni impeccabili, ha subito un infortunio alla caviglia destra al minuto 37. Questo è un duro colpo per Simone Inzaghi, in attesa di ulteriori esami medici per valutare l’entità del danno. Da capire per il Milan se il portiere svizzero recupererà in tempo per la sfida in programma il prossimo 22 aprile.