MN24 – Infortunio Santiago Gimenez, il Milan fa chiarezza sul messicano! Indiscrezioni smentite e derby nel mirino. Ultime

Santiago Gimenez

Infortunio Santiago Gimenez, smentite le ultime indiscrezioni sul messicano: l’attaccante ha il derby nel mirino

Come già reso noto dallo stesso Santiago Gimenez, l’infortunio alla caviglia lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il centravanti, che ieri sera aveva comunicato di aver giocato in condizioni precarie, ha iniziato le cure specifiche per risolvere il problema.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il “Bebote” effettuerà una serie di terapie dedicate, e la situazione verrà poi «valutata successivamente in vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali».

Infortunio Santiago Gimenez, il derby come obiettivo

Il Milan spera di avere il suo attaccante al 100% per uno degli impegni più sentiti. Proprio durante la pausa per le nazionali, si potrà capire se il messicano sarà guarito e quindi «disponibile per tornare in campo in vista del prossimo impegno dei rossoneri: il derby».

Fino a questo momento, l’attaccante messicano è stato una delle «note altalenanti di questo inizio di stagione». Nonostante il rendimento non all’altezza delle aspettative, Massimiliano Allegri lo ha difeso e gli ha dato fiducia in più di un’occasione, consapevole delle sue qualità.

La confessione del giocatore, in merito al problema fisico, getta nuova luce sulle sue difficoltà: un «infortunio alla caviglia che dunque potrebbe aver compromesso l’efficacia e il livello delle sue prestazioni». Il Milan attende il suo recupero per vederlo finalmente esprimersi al massimo del potenziale, auspicabilmente per la sfida contro l’Inter.

