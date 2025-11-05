Infortunio Santiago Gimenez, nuovo aggiornamento sulle condizioni del messicano! Si accorciano i tempi di recupero? Ultime

Infortunio Santiago Gimenez, importante aggiornamento di Matteo Moretto sulle condizioni del messicano: si accorciano i tempi di recupero?

Dopo la preoccupazione generata dalle notizie di un’assenza prolungata di cinque settimane per Santiago Gimenez, arrivano segnali decisamente più incoraggianti sul fronte del recupero dell’attaccante messicano.

Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, i tempi di recupero per l’infortunio alla caviglia del “Bebote” potrebbero essere molto più brevi del previsto: «Non mi risultano 5 settimane di stop per Gimenez. Mi dicono che possa essere uno stop di 2 settimane, massimo 3».

Infortunio Santiago Gimenez, rientro veloce e derby nel mirino

Questa stima ottimistica apre le porte a un rientro lampo. Moretto suggerisce infatti che, se la riabilitazione procede positivamente, Gimenez «già dopo la sosta potrebbe tornare a disposizione del Milan». Il Milan potrebbe quindi riabbracciare il suo centravanti in tempo per i prossimi impegni cruciali, incluso il derby, a differenza di quanto precedentemente ipotizzato.

Moretto sottolinea, tuttavia, l’importanza della cautela e della progressione graduale: «Chiaramente mancano ancora degli accertamenti, serve vedere come reagirà la caviglia». Il percorso di terapia iniziato dal giocatore è fondamentale per risolvere il problema alla radice e permettergli di tornare in campo al 100%, condizione che, come lui stesso ha ammesso, gli è mancata in questo inizio di stagione altalenante.