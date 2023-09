Le condizioni di Sanchez tengono in apprensione l’Inter in vista del derby contro il Milan. Il ct del Cile però rassicura.

In vista del derby contro il Milan, Inzaghi valuta chi avrà a disposizione e chi no. In tal senso le condizioni di Sanchez tengono in apprensione l’Inter ma il CT del Cile rassicura:

«Alexis è pienamente in forma e può giocare. Può entrare dall’inizio o per qualche minuto»