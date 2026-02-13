Infortunio Saelemaekers, le condizioni migliorano: il verdetto verso Pisa

Infortunio Saelemaekers, le condizioni dopo il problema all’adduttore e il verdetto in vista della trasferta di questa sera contro il Pisa

Il Milan si appresta ad affrontare la sfida di questa sera contro il Pisa dovendo rinunciare ancora una volta a uno dei suoi elementi più duttili. Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per la sua versatilità tattica e il dinamismo sulla fascia, sarà costretto a guardare i compagni dalla tribuna. Si tratta del secondo forfait consecutivo dopo aver già saltato la trasferta di dieci giorni fa a Bologna.

Il problema fisico risale alla sfida contro il Lecce, dove il calciatore aveva avvertito i primi fastidi. Il quadro clinico è poi peggiorato durante il match contro la Roma, quando il tecnico è stato costretto a richiamarlo in panchina durante l’intervallo per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore. L’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese che predilige la massima cautela nella gestione dei recuperi muscolari, ha deciso di non rischiare il giocatore per non pregiudicare il resto della stagione.

Le soluzioni tattiche e i tempi di recupero

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la sostituzione del belga sulla corsia laterale sarà affidata nuovamente a Zachary Athekame, giovane difensore svizzero che si è messo in luce per personalità e capacità di spinta. Nonostante l’assenza odierna, le notizie che filtrano da Milanello sono positive: l’infortunio di Saelemaekers sembra essere ormai in via di risoluzione definitiva.

I meneghini dovrebbero infatti riabbracciare il calciatore già mercoledì prossimo, in occasione del recupero di campionato contro il Como. Il ritorno dell’esterno sarà fondamentale per garantire ad Allegri una rotazione più ampia in un periodo densissimo di appuntamenti.