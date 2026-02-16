Connect with us

Infortunio Saelemaekers, l’esterno belga torna a disposizione per la sfida con il Como? Ecco le ultime

2 ore ago

Infortunio Saelemaekers, le ultime sulle condizioni dell’esterno belga in vista della sfida contro il Como

Dopo il fondamentale successo ottenuto venerdì in casa del Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri ha messo nel mirino il recupero di campionato contro il Como, previsto per mercoledì sera a San Siro. La notizia più lieta della mattinata, riportata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda le condizioni di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, reduce da un problema muscolare all’adduttore, è pronto a riprendersi il suo posto tra i convocati dopo aver saltato le ultime due sfide ufficiali.

Nonostante l’ottimo rendimento del giovane Zachary Athekame, che ha saputo sostituire degnamente il titolare dando risposte convincenti al tecnico livornese, il rientro di Alexis garantisce maggiore esperienza tattica. Una freccia fondamentale nell’arco di Allegri per consolidare il primato in classifica.

Infortunio Saelemaekers, i dubbi di Max Allegri

Resta ora da capire quale sarà la scelta definitiva per l’undici iniziale. Sebbene l’ex Bologna sia il titolare designato, la crescita di Athekame nelle ultime settimane ha colpito positivamente tutto l’ambiente rossonero. Max Allegri scioglierà le riserve solo dopo l’ultima rifinitura, valutando se rischiare il belga dal primo minuto o inserirlo a gara in corso per gestire al meglio il rientro dall’infortunio, in vista di un calendario sempre più fitto di impegni.

