Infortunio Rabiot, lo stop è più grave del previsto per il centrocampista: quando potrà tornare a disposizione del Milan. Le ultimissime notizie

La gestione dell’infermeria diventa l’ossessione principale di Massimiliano Allegri in questo cruciale momento della stagione. Con il calendario che incalza e le defezioni che si sommano, l’obiettivo del Milan è cristallino: recuperare i suoi uomini chiave per l’appuntamento più atteso, il derby contro l’Inter del 23 novembre.

La strategia di cautela, già emersa per l’infortunio di Christian Pulisic, si estende ora anche ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha riportato una lesione al soleo durante gli impegni con la sua Nazionale, un infortunio che segue una tempistica di recupero molto simile a quella dell’americano. Per entrambi i giocatori, che sono stati due dei tre uomini chiave in questo inizio di stagione, si profila un periodo di stop che rischia di superare il mese.

Proprio come Pulisic, anche Rabiot potrebbe presubilmente rientrare in occasione del derby del prossimo 23 novembre. Questa scelta, per quanto dolorosa nel breve termine e che costringe Allegri a inventarsi un centrocampo d’emergenza, è dettata dalla necessità e da una lezione imparata a caro prezzo. Il precedente dell’infortunio di Leao a fine agosto, infatti, insegna che per problemi muscolari di questo genere la pazienza è l’unica vera cura, poiché il rischio di ricadute è sempre dietro l’angolo. Affrettare i tempi significherebbe compromettere non solo il derby, ma l’intera stabilità del giocatore per il prosieguo dell’annata.

Il direttore sportivo Igli Tare avalla completamente la linea della prudenza imposta dal tecnico. Il suo lavoro di costruzione della rosa ora è messo a dura prova, ma la priorità resta quella di tutelare il valore degli asset del club. Sebbene la squadra sarà costretta a giocare le prossime gare cruciali contro Fiorentina, Roma e Parma senza due pilastri, l’unica consolazione è che lo stop forzato permette ad Allegri di preparare l’attacco al derby con un mirino preciso, puntando ad avere tutti gli effettivi al 100% per la battaglia di San Siro.