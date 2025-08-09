Infortunio Pulisic, ottime notizie per Allegri: l’esterno punta quel match, chance altissime di essere a disposizione. I tempi di recupero

Infortunio Pulisic, l’esterno salterà l’amichevole di oggi col Leeds e quella di domani col Chelsea ma ci sarà col Bari in Coppa Italia

Ottime notizie per i tifosi del Milan e per il nuovo corso rossonero targato Allegri in panchina e Tare alla direzione sportiva. Il recupero di Christian Pulisic dalla botta alla caviglia subita lo scorso 26 luglio nell’amichevole di Hong Kong contro il Liverpool procede a gonfie vele. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante americano sta seguendo un programma personalizzato che sta dando i suoi frutti, proiettandolo verso un rientro in gruppo già la prossima settimana.

L’assenza di Pulisic nelle due amichevoli in programma tra oggi e domani contro Leeds e Chelsea è stata una scelta precauzionale, mirata a non affrettare i tempi e a garantire un recupero completo. Questa gestione attenta è fondamentale per un giocatore della sua importanza, soprattutto in vista dell’inizio della stagione, che si preannuncia ricca di impegni per il Milan. La sua presenza è considerata cruciale per il nuovo assetto tattico che mister Massimiliano Allegri intende implementare, un sistema che si baserà molto sulla velocità, sulla tecnica e sulla capacità di incidere negli ultimi metri.

Il Milan ha operato in modo significativo sul mercato in questa finestra estiva, e l’arrivo di Tare come direttore sportivo ha portato una ventata di novità e una chiara visione per il futuro. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, in grado di lottare per lo Scudetto e di ben figurare in Europa. In questo contesto, avere un Pulisic al 100% della forma è un tassello irrinunciabile. La sua duttilità, la capacità di ricoprire più ruoli offensivi e la sua esperienza internazionale lo rendono un elemento di spicco nel reparto offensivo rossonero.

Il lavoro svolto dallo staff medico e dai preparatori del Milan è stato encomiabile, garantendo a Pulisic le migliori condizioni per un recupero ottimale. Questa attenzione al dettaglio è un segnale positivo per il club, che dimostra di voler tutelare al massimo i propri talenti. L’attesa per il suo ritorno in campo è palpabile tra i tifosi, impazienti di vederlo all’opera con la maglia rossonera sotto la guida di Allegri. Il numero 11 rossonero è destinato a essere uno dei protagonisti della prossima stagione e la notizia del suo recupero è una boccata d’ossigeno per l’intero ambiente.

Con la Serie A alle porte e l’avventura europea che si avvicina, il Milan ha bisogno di avere a disposizione tutti i suoi pezzi pregiati. Il rientro di Pulisic in gruppo la prossima settimana sarà un momento chiave, che permetterà al giocatore di riprendere confidenza con il pallone e con i compagni, integrandosi al meglio negli schemi di Allegri. La speranza è che questo infortunio sia solo un piccolo intoppo in una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni per i colori rossoneri, con Tare e Allegri pronti a guidare il Diavolo verso nuovi successi. La preparazione estiva è fondamentale e il recupero di elementi chiave come Pulisic è un segnale incoraggiante per il futuro.