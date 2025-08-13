Infortunio Pulisic, ottime notizie per l’americano! Condizioni in miglioramento, c’è quella gara nel mirino

Infortunio Pulisic, la caviglia dell’americano sta sempre meglio: l’ex Chelsea punta ad esserci contro il Bari in Coppa Italia

Con la nuova stagione alle porte, il Milan è in piena attività al centro sportivo di Milanello, intensificando gli allenamenti in vista del primo appuntamento ufficiale. La tensione è palpabile e l’attesa cresce tra i tifosi rossoneri. Domenica sera, alle ore 21:15, il leggendario stadio di San Siro aprirà i battenti per ospitare il Bari in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Questa competizione riveste un significato particolare per il Milan, reduce da un percorso entusiasmante nella scorsa edizione, culminato con un’amara sconfitta in finale contro il Bologna. La voglia di riscatto è alta e l’obiettivo è iniziare subito con il piede giusto.

Dal campo di allenamento giungono notizie incoraggianti, in particolare per quanto riguarda le condizioni fisiche di Christian Pulisic. L’esterno americano, che ha dovuto saltare le ultime amichevoli estive a causa di alcuni problemi fisici, sta mostrando segnali di netto miglioramento. La sua assenza si è fatta sentire nelle recenti uscite, ma il suo imminente rientro è una boccata d’ossigeno per l’intero staff tecnico.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha voluto fare il punto della situazione, titolando in maniera eloquente: “Pulisic migliora e Jashari scopre l’effetto che fa“. Il quotidiano sportivo ha sottolineato come il fastidio alla caviglia che ha tenito fermo Pulisic stia gradualmente scomparendo. L’ottimismo è alto e si spera che il talentuoso giocatore possa essere a disposizione già per la delicata sfida contro il Bari. La sua presenza in campo sarebbe fondamentale per dare qualità e imprevedibilità all’attacco rossonero, fornendo a mister Allegri un’opzione offensiva di primissimo livello.

Parallelamente al recupero di Pulisic, l’attenzione è rivolta anche al giovane e promettente centrocampista Jashari. Arrivato in rossonero in questa sessione di mercato estiva, Jashari sta vivendo i suoi primi giorni nell’ambiente milanista, cercando di integrarsi al meglio e di assimilare i nuovi schemi tattici proposti dal tecnico. Il titolo del Corriere dello Sport evidenzia proprio questa fase di scoperta e adattamento per il nuovo acquisto. La sua capacità di apprendimento e la sua dedizione negli allenamenti sono sotto gli occhi di tutti, e la società punta molto sul suo potenziale a lungo termine.

Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il Milan ha lavorato incessantemente per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare al meglio tutti gli impegni stagionali. La visione strategica di Tare si sta già manifestando attraverso una serie di operazioni di mercato mirate a rafforzare ogni reparto. La scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri è un altro segnale della volontà del club di puntare su un tecnico di provata esperienza e con una profonda conoscenza del calcio italiano, capace di gestire le pressioni di un ambiente esigente come quello milanista. Allegri è determinato a imprimere il suo marchio sulla squadra, infondendo disciplina tattica e una mentalità vincente.

La Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante per il nuovo corso del Milan. Non solo è un trofeo prestigioso da conquistare, ma offre anche l’opportunità di testare la coesione e la forma fisica della squadra in vista del campionato. I tifosi sono impazienti di vedere all’opera i propri beniamini e di sostenere la squadra in questa nuova avventura. La sfida contro il Bari sarà un crocevia fondamentale per capire il livello di preparazione raggiunto e per dare il via a una stagione che tutti sperano possa essere ricca di successi. Il lavoro duro a Milanello continua, con la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza. La strada è lunga, ma la determinazione del Milan è inossidabile.