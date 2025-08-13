MN24 – Infortunio Pulisic, ottime notizie da Milanello: Allegri sorride, gli aggiornamenti sull’americano

Infortunio Pulisic, l’esterno ha pienamente recuperato dal problema alla caviglia: l’americano sarà a disposizione per il Bari in Coppa Italia

L’attesa è quasi finita per i tifosi del Milan. La squadra rossonera si appresta a dare il via alla sua stagione 2025/2026 con il primo impegno ufficiale: la sfida di Coppa Italia contro il Bari. Domenica sera, alle 21:15, lo storico stadio di San Siro sarà il teatro di questo cruciale primo turno, un match che segna l’inizio del cammino del Milan sotto la guida del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, e con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo. L’entusiasmo è palpabile, non solo per il ritorno in campo dei beniamini, ma anche per una notizia che farà sicuramente sorridere i sostenitori milanisti: il completo recupero di Christian Pulisic.

Secondo quanto appreso da Milannews24, l’ala americana ha smaltito completamente l’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ai box durante la recente tournée in Asia. Pulisic aveva accusato il dolore proprio in occasione della vittoriosa partita contro il Liverpool, un piccolo intoppo che aveva generato qualche preoccupazione tra lo staff tecnico e i tifosi. Fortunatamente, le ansie sono state fugate. L’ex giocatore del Chelsea ha lavorato sodo per rientrare in piena forma e, come confermato dalle sessioni di allenamento di ieri e oggi, ha ripreso a lavorare in gruppo con il resto della squadra. La sua presenza in campo sin dal primo match ufficiale è un segnale estremamente positivo per il Milan, che potrà contare fin da subito sul talento e sulla velocità del suo esterno offensivo.

Il rientro di Pulisic è un tassello fondamentale per il nuovo Milan di Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, avrà a disposizione uno dei suoi uomini chiave per dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. Con Tare come Direttore Sportivo, il Milan ha intrapreso una chiara direzione strategica, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti. La Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante, un’occasione per testare le nuove dinamiche di squadra e per mettere a punto gli schemi in vista dell’inizio del campionato.

La partita contro il Bari non va assolutamente sottovalutata. Sebbene sulla carta il Milan parta favorito, le sfide di Coppa Italia sono sempre imprevedibili e possono riservare sorprese. Il Bari, dal canto suo, arriverà a San Siro con la chiara intenzione di fare bella figura e di giocarsi le proprie carte. Sarà interessante vedere come Allegri schiererà la sua formazione e quali indicazioni arriveranno dal campo. La preparazione estiva, culminata con la tournée asiatica, ha permesso alla squadra di accumulare minuti nelle gambe e di affinare l’intesa. Ora è il momento di tradurre tutto questo lavoro in prestazioni concrete e vittorie.

L’appuntamento è dunque per domenica sera a San Siro. I riflettori saranno puntati sul Milan, sui suoi nuovi volti e sul suo desiderio di riscattare una stagione precedente non del tutto soddisfacente. Il ritorno di Pulisic è la ciliegina sulla torta di un pre-partita già ricco di aspettative. Che sia l’inizio di una stagione ricca di successi per il Diavolo!