Infortunio Pulisic, mediazione in corso tra il Milan e gli USA: Furlani ha un obiettivo preciso

Infortunio Pulisic, in corso una profonda mediazione tra il Milan e gli Stati Uniti: l’obiettivo è evitare la convocazione all’ex Chelsea

Buone notizie per il Milan sul fronte infortunati, in particolare per quanto riguarda Christian Pulisic. Come titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il percorso di recupero dell’attaccante americano procede molto bene, mentre smaltisce il problema muscolare rimediato durante gli impegni con la sua nazionale.

Infortunio Pulisic, obiettivo Parma e non solo

Nonostante i progressi, Pulisic sarà sicuramente assente nella delicata trasferta di domani sera a Bergamo contro l’Atalanta. Inoltre, l’americano non dovrebbe rientrare nemmeno per il big match di domenica sera, Milan-Roma, anche se la sua convocazione per la panchina non è un’eventualità del tutto esclusa.

L’obiettivo primario dell’ex Chelsea è tornare in campo per l’impegno successivo del Diavolo in campionato: la trasferta sul campo del Parma, in programma l’8 novembre. Questa gara sarà l’ultima per i rossoneri prima della sosta per le nazionali.

Mediazione con la Federazione USA

Il club di via Aldo Rossi, in previsione della sosta, sta lavorando attivamente per tutelare la piena guarigione e il recupero della forma fisica ottimale del giocatore.

Il Milan sta mediando con la federazione americana per evitare che Pulisic venga convocato dal CT Pochettino. L’obiettivo è fargli saltare gli impegni con gli USA in modo che possa restare a Milanello per un allenamento mirato e ritrovare la condizione migliore in vista della ripresa del campionato.