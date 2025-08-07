Infortunio Pulisic, l’americano a rischio per le due amichevoli del fine settimana? Ecco cosa filtra da Milanello, Allegri predica calma

Infortunio Pulisic, l’esterno americano potrebbe essere esentato dalle due amichevoli del fine settimana con Leeds e Chelsea

L’ombra dell’infortunio continua a gravare su Christian Pulisic. L’attaccante americano, pilastro del nuovo Milan targato Max Allegri, è ancora alle prese con il fastidio alla caviglia, conseguenza di un duro colpo subito nell’amichevole contro il Liverpool a Hong Kong. La sua presenza nelle imminenti sfide amichevoli in Inghilterra, contro il Leeds a Dublino e il Chelsea a Londra, previste rispettivamente sabato e domenica, è fortemente in dubbio.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Pulisic sta proseguendo con le terapie e la sua partenza domani pomeriggio con il resto della squadra rossonera non è affatto certa. Questa situazione mette in allerta lo staff tecnico e medico, considerando l’importanza del giocatore negli schemi di Allegri. Il Milan ha bisogno di avere i suoi campioni al top della forma in vista dell’inizio della stagione, e la condizione fisica di Pulisic è una delle principali preoccupazioni in questo momento pre-campionato.

Nuovi Volti e Giovani Promesse: Le Scelte di Allegri per le Amichevoli

Mentre Pulisic lavora per recuperare, il resto della squadra si prepara per la trasferta inglese. La buona notizia per i tifosi rossoneri è la presenza, quasi certa, di Santiago Gimenez e Luka Modric. I due nuovi acquisti si sono uniti al gruppo milanista per la prima volta nella giornata di martedì e dovrebbero dunque essere sul volo per l’Inghilterra. La loro integrazione è un punto cruciale per Allegri, che punta a plasmare una squadra competitiva e profonda. Gimenez, con il suo fiuto del gol, e Modric, con la sua visione di gioco e la sua esperienza internazionale, promettono di dare un contributo significativo al Milan.

Il tecnico livornese, Max Allegri, ha inoltre deciso di includere nella lista dei convocati diversi giocatori del Milan Futuro. Questa scelta è dettata dalla necessità di non sovraccaricare i titolari, che saranno impegnati in ben due amichevoli in due giorni, un vero e proprio tour de force. L’opportunità di mettersi in mostra per i giovani talenti del vivaio è preziosa e rispecchia la filosofia del club di valorizzare le proprie risorse interne. Sarà interessante vedere quali giovani promesse sapranno cogliere al meglio questa chance.

Tare al Lavoro sul Mercato: Obiettivi e Strategie per un Milan Vincente

Intanto, dietro le quinte, il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, continua a lavorare incessantemente per rinforzare la rosa. L’arrivo di Gimenez e Modric è solo l’inizio di una campagna acquisti che si preannuncia intensa. Tare, con la sua competenza e la sua visione strategica, è chiamato a costruire un Milan in grado di competere su più fronti. Gli occhi sono puntati su giocatori di qualità che possano elevare il livello tecnico e tattico della squadra.

La situazione di Pulisic, seppur momentanea, sottolinea l’importanza di avere alternative valide in ogni reparto. Il Milan non può permettersi di dipendere eccessivamente da un singolo giocatore, per quanto talentuoso. Le strategie di mercato di Tare dovranno tenere conto di queste dinamiche, cercando profili che possano garantire profondità e versatilità alla rosa. L’obiettivo comune, condiviso da Allegri e Tare, è quello di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, e ogni decisione, dalla gestione degli infortuni alle scelte sul mercato, è orientata verso questo ambizioso traguardo. La preparazione estiva è un momento cruciale per gettare le basi di una stagione di successo, e ogni dettaglio conta.