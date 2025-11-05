Infortunio Pulisic, Allegri sorride! Accordo con Pochettino, l’ultima indiscrezione non lascia dubbi. Programma già stabilito

Infortunio Pulisic, ottima notizia in casa Milan: Pochettino non lo ha inserito nella lista dei pre-convocati, l’americano resterà a Milanello

Ottime notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri sul fronte Christian Pulisic. L’esterno statunitense, in recupero dall’infortunio al flessore, sta bruciando le tappe: «tra oggi e domani tornerà a lavorare in gruppo», come confermato dalla Gazzetta.it.

Il rientro in campo è ormai imminente, ma la novità più significativa riguarda l’imminente sosta per le Nazionali. Pulisic, infatti, «non figura tra i pre-convocati di Pochettino per le due amichevoli degli Stati Uniti».

Infortunio Pulisic, sosta strategica per il recupero totale

Questa esclusione dalla lista di “Capitan America” è una notizia estremamente positiva per il Milan. Lo statunitense «resterà così a Milano durante la sosta», sfruttando il periodo per completare la riabilitazione e ritrovare la forma fisica ottimale senza l’ulteriore stress dei viaggi transoceanici e delle partite internazionali.

L’obiettivo di Pulisic è ambizioso e immediato: «già a Parma spera di rientrare subito da titolare». La sua importanza per l’attacco rossonero è fuori discussione, come testimoniano i suoi 6 gol e 2 assist stagionali.

Il lavoro extra che il giocatore farà a Milanello durante la sosta, sotto la supervisione dello staff di Allegri, è cruciale per garantirgli un rientro al massimo della condizione. La Gazzetta.it sottolinea che Pulisic potrà così concentrarsi interamente sulla ripresa del campionato, diventando una risorsa fondamentale per il prosieguo della stagione e per l’assalto alle posizioni di vertice.