Infortunio Pobega: definito il programma di rientro del centrocampista, il piano del Milan

Tommaso Pobega sta lavorando per rientrare dall’infortunio. Definito il programma di rientro del centrocampista del Milan

Tommaso Pobega vicino al rientro. Il centrocampista del Milan oggi a svolto un allenamento personalizzato a Milanello e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la gara contro il Lecce.

Come riportato da Sky Sport settimana prossima potrebbe giocare una partita con la Primavera di Ignazio Abate e magari essere a disposizione di Pioli o per il Sassuolo o per il ritorno di Europa League contro la Roma prima del derby.