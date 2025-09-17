Infortunio Pavlovic, il centrale ha nel mirino la gara con l’Udinese? Cosa filtra da Milanello sul difensore serbo

Infortunio Pavlovic, il difensore serbo potrebbe essere a disposizione di Allegri già per la sfida di sabato contro l’Udinese

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla difficile trasferta di Udine, valida per la prossima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Bologna a San Siro, che ha ridato slancio e fiducia alla squadra rossonera, l’attenzione si sposta subito sul prossimo impegno, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 20.45. Nonostante il successo, l’allenatore Allegri non sarà in panchina, in quanto squalificato per una giornata (e multato) a seguito dell’espulsione subita nel finale della partita contro i rossoblu.

L’entusiasmo della piazza è alto, alimentato anche dalla prima gioia italiana del centrocampista Luka Modric, autore di una prestazione di alto livello che ha rilanciato la squadra. Tuttavia, a tenere banco sono le condizioni fisiche dei giocatori infortunati, con l’infermeria di Milanello che offre notizie sia positive che negative.

La notizia più confortante, come riportato da Calciomercato.com, riguarda il difensore Strahinja Pavlovic. Il serbo, che aveva lasciato il campo alla fine del primo tempo di Milan-Bologna per un risentimento al flessore sinistro, sembra sulla via del pieno recupero. Gli esami strumentali effettuati nei giorni scorsi hanno escluso la presenza di lesioni, e oggi il giocatore ha svolto la parte atletica dell’allenamento con il gruppo. Successivamente, ha continuato con un lavoro personalizzato, saltando la partitella tattica per non rischiare ricadute. Questo segnale fa ben sperare lo staff tecnico del Milan, che potrebbe contare su di lui già per il prossimo impegno. La sua presenza sarebbe fondamentale per rinforzare il reparto difensivo, considerato il carico di partite che attende la squadra.

Nonostante il potenziale rientro di Pavlovic, la situazione resta delicata. Altri giocatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e la loro disponibilità per la partita contro l’Udinese è in dubbio. L’obiettivo del Milan è quello di non rischiare e di avere tutti i titolari a disposizione per la seconda parte della stagione, cruciale per le ambizioni del club. Ogni singolo recupero è visto con grande importanza, e il lavoro quotidiano a Milanello è focalizzato su una gestione oculata delle risorse fisiche. Il Milan ha bisogno di avere la rosa al completo per affrontare al meglio gli impegni in campionato e nelle coppe nazionali, con l’obiettivo di mantenere alte le proprie performance e continuare a rilanciare il progetto tecnico.