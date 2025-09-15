Infortunio Pavlovic, il serbo rassicura Allegri: condizioni da valutare ma il difensore ha detto ad Allegri che… Ultimissime

Infortunio Pavlovic, il difensore, uscito a fine primo tempo per un risentimento al flessore, ha rassicurato Allegri. Può esserci ad Udine

Una serata che doveva essere di festa per i colori rossoneri si è trasformata in un misto di gioia per la vittoria e preoccupazione per le condizioni dei propri giocatori. Se le note dolenti riguardano il portiere e capitano Mike Maignan, ancora una volta fermato da un fastidio al polpaccio destro, il Milan e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda un altro dei protagonisti della partita: Pavlović.

Il difensore serbo ha tenuto con il fiato sospeso tutto lo stadio quando ha abbandonato il campo in seguito a un infortunio. L’immagine del giovane difensore che zoppica a fine primo tempo e il timore di uno stop prolungato hanno attraversato le menti dei tifosi e dello staff tecnico. Dopotutto, la stagione è ancora lunga e il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha bisogno di tutti i suoi effettivi per competere su ogni fronte.

Le prime indiscrezioni parlavano di un risentimento al flessore sinistro, un muscolo sempre delicato per i calciatori. Tuttavia, la notizia, riportata dalla testata sportiva Milannews24, è che Pavlović stesso ha voluto rassicurare tutti sull’entità del suo infortunio. All’uscita da San Siro, il serbo ha minimizzato l’accaduto, un gesto che ha immediatamente tranquillizzato l’ambiente rossonero.

Per il club rossonero, questa è una notizia fondamentale. Pavlović si è dimostrato subito un elemento irrinunciabile per la difesa.

La speranza è che il problema fisico del serbo sia solo un piccolo contrattempo e che possa tornare presto in campo. Nei prossimi giorni, verranno effettuati ulteriori accertamenti medici per avere un quadro completo della situazione, ma il clima intorno al giocatore è già decisamente più sereno.

A differenza di Mike Maignan, per il quale la cautela rimane d’obbligo a causa dei suoi precedenti infortuni, il caso di Pavlović sembra aver trovato una risoluzione rapida e positiva. La sua forza e la sua rassicurazione hanno fatto la differenza, trasformando un momento di apprensione in un sospiro di sollievo. Il Milan può quindi continuare a guardare al futuro con fiducia, consapevole di poter contare su uno dei suoi talenti più promettenti.