Infortunio Maignan, piano di rientro stabilito a Milanello: nessun rischio, Allegri lo riavrà a disposizione per... Ultimissime

Infortunio Maignan, è stato stabilito a Milanello il piano di rientro del portiere francese: nel mirino c’è la gara col Napoli del 28 settembre

Il successo del Milan contro il Bologna a San Siro ha riacceso le speranze e l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Un successo tutt’altro che scontato che ha visto la prima gioia italiana di Luka Modric, talento croato che si sta adattando al meglio al campionato italiano. Una vittoria fondamentale che ha permesso ai ragazzi di Massimiliano Allegri di restare agganciati alle zone alte della classifica. Il Milan si trova a lottare su più fronti e l’importanza di ogni singolo punto diventa cruciale in ottica scudetto.

Tuttavia, dopo l’euforia per la vittoria casalinga, è tempo di tornare subito con la testa al campo. Infatti, già sabato 20 settembre 2025, alle ore 20.45, i rossoneri scenderanno in campo contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Una trasferta insidiosa per il Milan, che dovrà fare a meno del suo tecnico in panchina. Massimiliano Allegri, infatti, non sarà presente per una giornata a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione nel finale di gara contro gli emiliani. Il tecnico livornese, oltre a saltare il prossimo match, ha ricevuto anche una sanzione economica. Nonostante la sua assenza, il Milan avrà un unico obiettivo: ottenere i tre punti per continuare a inseguire il sogno scudetto.

Oltre all’assenza del tecnico, a preoccupare l’ambiente milanista sono le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. L’attenzione si rivolge soprattutto al capitolo infortuni, con possibili recuperi e assenze certe che pesano sulla formazione titolare. La situazione più delicata riguarda il portiere Mike Maignan, uscito acciaccato dalla sfida con il Bologna, sostituito dopo meno di un’ora di gioco a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni gravi, ma i tempi di recupero appaiono più lunghi del previsto.

Le notizie che arrivano da Milanello non sono confortanti. Anche oggi il portiere francese si è allenato a parte, seguendo un programma personalizzato per recuperare al meglio. La sua presenza a Udine rimane in forte dubbio, e la dirigenza milanista, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, preferisce non rischiare di compromettere ulteriormente la sua condizione fisica. È più probabile, infatti, che il rientro di Maignan avvenga nel turno di campionato successivo, nella sfida di cartello contro il Napoli a San Siro. La prudenza è d’obbligo per un giocatore così fondamentale per le sorti della squadra.

L’assenza di Mike Maignan aprirebbe le porte al secondo portiere Terracciano, che avrà la responsabilità di difendere la porta rossonera in una partita così importante. La difesa del Milan dovrà essere attenta e concentrata, cercando di proteggere il proprio estremo difensore. Le indicazioni sul futuro del portiere transalpino arrivano da Calciomercato.com, una fonte affidabile che ha fornito un quadro chiaro della situazione. La speranza è che il Milan, nonostante le difficoltà, riesca a portare a casa un risultato positivo e a mantenere alta la pressione sulla vetta della classifica. La stagione è ancora lunga e ogni punto può fare la differenza.