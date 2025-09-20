Infortunio Maignan, piovono conferme: Allegri lo riavrà a disposizione per quella partita, non ci sono più dubbi

Infortunio Maignan, arrivano importanti conferme sul rientro in gruppo del portiere francese: l’ex Lille sarà titolare in Coppa Italia contro il Lecce

Impegno insidioso attende il Milan oggi. I rossoneri, guidati da mister Massimiliano Allegri, affronteranno l’Udinese di Kosta Runjaic al Bluenergy Stadium per la quarta giornata di campionato. Una sfida da non sottovalutare per i giganti di Milano che, nonostante tutto, vogliono confermare i progressi fatti nelle scorse partite. La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato un’ottima forma nelle ultime uscite, conquistando vittorie importanti e mantenendo la porta inviolata. Questo aspetto è particolarmente caro al tecnico livornese, che ha sempre posto l’accento sulla solidità difensiva. L’obiettivo è continuare su questa strada vincente.

Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, i rossoneri, con Rabiot in grande spolvero, hanno saputo reagire con forza. Hanno vinto sia in trasferta contro il Lecce che in casa a San Siro contro il Bologna, senza subire reti. Questo dettaglio, come sottolineato anche dall’allenatore, è di cruciale importanza. La solidità difensiva ritrovata è frutto del grande lavoro del DS Tare e di tutto lo staff tecnico, che ha saputo lavorare per risolvere le lacune emerse a inizio stagione. Il Milan si presenta a Udine con la chiara intenzione di ottenere i tre punti e consolidare la propria posizione in classifica, mandando un segnale forte alle altre squadre. L’Udinese, dal canto suo, non renderà la vita facile ai rossoneri, spinti anche dal calore dei propri tifosi.

Per la partita contro l’Udinese, non sarà disponibile Mike Maignan. Il portiere francese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta recuperando e il suo rientro in gruppo è previsto a breve. Il DS Tare, infatti, è in contatto costante con il portiere per monitorare la sua situazione. C’è ottimismo sul suo recupero e si prevede che possa essere arruolato per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Se non ci saranno sorprese o scelte di turnover, sarà lui a difendere nuovamente i pali rossoneri. La sua assenza è un peso, ma il Milan ha dimostrato di avere le risorse per far fronte a queste difficoltà. Il mister Allegri ha grande fiducia nei suoi sostituti, pronti a dare il massimo per il club. La sfida odierna rappresenta un test importante per testare la maturità e la tenuta mentale della squadra, e per confermare che il Milan è sulla giusta strada per lottare al vertice.