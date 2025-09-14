Infortunio Maignan, preoccupazione alle stelle per il suo stato fisico: il portiere ha lasciato San Siro in stampelle – VIDEO. Le ultimissime notizie

La vittoria del Milan contro il Bologna, arrivata grazie a una perla di Luka Modrić, è stata oscurata dalla preoccupazione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, gettando un’ombra su un successo altrimenti meritato.

L’infortunio di Maignan

Le note negative della serata rossonera arrivano dall’infermeria. Ancora una volta, come capitato spesso a settembre, Mike Maignan ha dovuto abbandonare il campo a causa di un risentimento al polpaccio destro. Si tratta di un muscolo che in passato gli ha causato non pochi problemi, e l’episodio ha scatenato la preoccupazione di tifosi e staff. Il portiere, uscito nel secondo tempo, ha lasciato San Siro in stampelle, un’immagine che non promette nulla di buono. Le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni, con la speranza che lo stop non sia troppo lungo e che non si tratti di una ricaduta grave.

Il tabellino di Milan-Bologna

Nonostante l’amarezza per l’infortunio, la squadra di Allegri ha comunque conquistato tre punti d’oro che la proiettano in testa alla classifica. Ecco il tabellino completo del match:

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

La partita, decisa dalla giocata del fuoriclasse croato, ha mostrato un Milan solido ma al tempo stesso vulnerabile, specialmente dopo l’uscita del suo portiere titolare. La prova di carattere, però, non è mancata. Ora l’attenzione si sposta sull’infermeria, con gli esami di Maignan che saranno cruciali per capire i tempi di recupero e l’entità del problema. La squadra e i tifosi rossoneri incrociano le dita.