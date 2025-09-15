Infortunio Maignan, Allegri fa chiarezza nel post partita: le sue parole non fanno presagire a nulla di buono. Le ultimissime notizie

Al termine della vittoria del Milan per 1-0 contro il Bologna, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato l’infortunio subito dal portiere Mike Maignan. Allegri ha confermato che il francese non sarà disponibile per la prossima partita contro l’Udinese, sottolineando la delicatezza del problema al polpaccio.

“Credo che Maignan non ci sarà ad Udine,” ha dichiarato Allegri a Dazn. “Il polpaccio è un muscolo molto delicato, dobbiamo mostrare sempre lo spirito giusto.” Le parole del tecnico rossonero riflettono la preoccupazione per le condizioni di Maignan, il quale ha già avuto in passato problemi simili.

L’infortunio si è verificato nel corso del secondo tempo, costringendo il portiere a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Pietro Terracciano, che ha fatto il suo esordio in maglia rossonera mantenendo la porta inviolata. Allegri ha elogiato la prestazione di Terracciano, dimostrando fiducia nel portiere di riserva nonostante la grave perdita del titolare.

La fragilità del polpaccio è una questione nota per Maignan, e lo staff medico del Milan valuterà attentamente la situazione nei prossimi giorni per definire i tempi di recupero. La speranza è che lo stop sia il più breve possibile, per evitare che l’assenza del portiere titolare possa compromettere il cammino della squadra in un momento cruciale della stagione. La frase di Allegri sul “spirito giusto” ribadisce l’importanza per la squadra di rimanere unita e compatta, anche di fronte a difficoltà inattesa.